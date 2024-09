I Vigili del Fuoco di avellino intorno alle ore 13’00 di oggi 25 settembre sono intervenuti in via Giacomo Matteotti a Mercogliano dove in un’abitazione sita al secondo piano di uno stabile del posto si è sviluppato un violento incendio.

La casa era abitata da due anziani coniugi insieme al loro badante, e proprio quest’ultimo non appena si è accorto delle fiamme è riuscito a portarli al piano terra in salvo. Decine le telefonate giunte alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, che ha inviato due squadre, supportate da un’autobotte, l’autoscala e un defender.

I due capi squadra intervenuti hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme e contemporaneamente evacuato le sei unità abitative. Per il salvataggio di due persone anziane rimaste bloccate al terzo piano dai fumi della combustione che hanno invaso l’intero stabile, si è reso necessario l’utilizzo dell’autoscala.

Sono intervenute due ambulanze che hanno provveduto a prestare assistenza alle persone evacuate di cui diverse in condizione di disabilità, ma per fortuna non si è registrato nessun ricovero ospedaliero. Sul posto si è portato anche il Comandante Ing. Mario Bellizzi, che insieme al Funzionario di Guardia hanno seguito le operazioni di soccorso, e i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato i rilievi di propria competenza, ingenti i danni alla struttura.