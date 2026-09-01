Incendio Airola, il monitoraggio ambientale tra istituzioni e enti

​Si è conclusa da pochi minuti una videocall istituzionale tra la Prefettura di Avellino, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, l’ARPAC di Benevento ed i sindaci di Roccabascerana, San Martino V.C., Cervinara e Rotondi, convocate per monitorare l’evoluzione dell’incendio di Airola e definire le azioni a tutela della salute pubblica, alla luce dello spostamento della nube verso i comuni del Partenio causato dalle condizioni climatiche da questa notte.

​Ecco i punti principali emersi dall’incontro:

– Stato dello spegnimento: le operazioni di spegnimento e successivo smassamento proseguiranno per diversi giorni. A causa delle difficili condizioni operative all’interno del sito, i Vigili del Fuoco impiegheranno a breve dei dispositivi robotizzati per operare in sicurezza

-​ Monitoraggio ARPAC e qualità dell’aria

– Dati Diossine ed Inquinanti: nella giornata di ieri sono stati installati campionatori ad alto flusso per la rilevazione di diossine ed altri inquinanti; i primi risultati saranno disponibili domani

– ​Laboratorio Mobile: è presente un mezzo mobile di rilevamento che fornisce dati orari su polveri sottili ed altri inquinanti nell’area di massima ricaduta. Nelle prossime ore il laboratorio mobile verrà posizionato nei nostri comuni, con particolare attenzione a Cervinara e Rotondi, più vicini al rogo. ​Qualora dovessero emergere criticità, il raggio di monitoraggio verrà tempestivamente ampliato

– Indicazioni ASL e controlli al suolo: la ASL di Avellino fornirà a breve raccomandazioni ufficiali che tutti i Comuni adotteranno ed emetteranno per le rispettive comunità. ​Successivamente allo spegnimento, saranno avviati controlli puntuali sulla ricaduta al suolo in tutti i comuni dell’area interessata.

– ​Raccomandazione alle comunità: tutte le Istituzioni invitano i cittadini ad adottare atteggiamenti di prudenza e cautela, evitando inutili allarmismi. ​Il tavolo istituzionale si aggiornerà nelle prossime ore per valutare gli sviluppi della situazione e fornire nuovi aggiornamenti.