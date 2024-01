I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alla mezzanotte di ieri 17 gennaio, sono intervenuti nel territorio del comune di Montoro, in via Vincenzo Citro per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione del posto.

Le fiamme localizzate in un ambiente al piano terra della struttura, sono state spente mettendo anche in sicurezza l’intero appartamento.

All’interno, al momento dell’accaduto, vi erano una quindicina di ragazze appartenenti ad una squadra di calcio femminile, riuscite tutte a mettersi in salvo senza subire grosse conseguenze, tranne un comprensibile spavento. Visto che l’abitazione non era più idonea ad ospitarle, le giocatrici sono state alloggiate in un’altra struttura.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione per gli adempimenti di propria competenza.