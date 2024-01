G7 Ministri dell’Interno a Mirabella Eclano: ok definitivo

G7 A Mirabella: è cosa fatta. Ieri gli amministratori sono stati a Roma dove hanno incontrato il Ministro Matteo Piantedosi ed hanno avuto conferma. È stato, infatti, aggiornato il cronoprogramma del G7 dei Ministri dell’Interno.

In questo 2024 l’Italia è alla guida, per la settima volta, del summit tra i leader delle principali democrazie industrializzate mondiali, ed il Ministro dell’Interno ha deciso di incontrare i suoi omologhi a Mirabella Eclano dal 2 al 4 ottobre 2024.

«Non posso che essere emozionato per ciò che si sta concretizzando per la nostra Mirabella e l’Irpinia tutta – afferma il Sindaco Giancarlo Ruggiero – Finalmente a Roma, nel Governo, abbiamo un interlocutore che rappresenta degnamente e con i fatti, il nostro territorio: il Ministro Matteo Piantedosi.

Ieri al Viminale c’è stato un aggiornamento sul cronoprogramma del G7 dei Ministri dell’Interno. Non vi è dubbio: sarà una grande vetrina per le nostre colline. Ognuno di noi dovrà sentirsi protagonista orgoglioso dello straordinario patrimonio culturale, umano e paesaggistico che ci caratterizza. Sarà il nostro evento, la nostra occasione di lavorare tutti insieme per un obiettivo comune».

Con il Sindaco a Roma la neo-nominata Vicesindaco Raffaella Rita D’Ambrosio, l’Assessora Teresa La Vita ed il Delegato all’Urbanistica Tommaso Moscato.

La notizia delle buone chances che aveva Mirabella di ospitare il G7 si era già diffusa già a fine dicembre ma da molti era stata accolta con scetticismo se non addirittura con derisione. Ed invece tutto confermato. La candidatura è stata ben accolta e Mirabella è stata ritenuta idonea per le sue strutture ricettive ed anche per la sua importanza storico/archeologica insieme alla tradizione eno-gastronomica.

Indubbiamente un’occasione straordinaria per Mirabella Eclano e per l’Irpinia, ma bisognerà farsi trovare pronti ed evitare brutte figure. Si tratta di un evento che porterà l’Irpinia all’attenzione dei media internazionali e darà accoglienza ad ospiti delegati delle principali democrazie industrializzate.