Incendi domestici: spegnete le luci dell’Albero quando non ci siete

Secondo i dati dei Vigili del Fuoco nel periodo natalizio aumenta il numero di incendi domestici. Colpa di candele, luci dell’albero o del presepe e disattenzione.

Un malfunzionamento delle catene luminose, l’eccessiva vicinanza a fonti di calore (camini, candele, etc.), la cattiva qualità dei materiali con i quali vengono realizzati i prodotti natalizi ed un giorno di festa può essere rovinato o trasformarsi addirittura in tragedia. Spesso, infatti i roghi e le intossicazioni da fumo non lasciano scampo come ci racconta anche la recente cronaca. Dunque prima di ogni cosa preoccupiamoci della sicurezza delle nostre case e soprattutto delle nostre famiglie. Certo è bello tenere le luci sempre accese, anche quando non ci siamo in casa e durante la notte ma è la prima regola da rispettare:

non lasciare mai incustoditi Alberi di Natale e Presepi quindi spegnere sempre le luci quando si va a dormire e quando si esce.

Altra regola fondamentale è quella di evitare di acquistare prodotti troppo economici, in questi casi infatti, è probabile che i produttori abbiano trascurato il fattore sicurezza.

Preferire catene luminose ma anche “ciabatte” con il marchio CE (Comunità Europea), con i dati del fabbricante o del mandatario (es. distributore) o con la presenza di un marchio di certificazione volontario come il marchio IMQ. Controllare che ci siano le istruzioni per l’uso e leggerle attentamente. Evitare le spine multiple e preferire le “ciabatte elettriche” oppure una presa per ogni catena luminosa.

Prima di collegare le catene luminose è indispensabile accertarsi del buono stato di conservazione, ovviamente non ci devono essere fili o spine danneggiati. Non improvvisatevi elettricisti. Non sovraccaricare mai le prese.

Evitare assolutamente che le luminarie siano vicine a fonti di calore quali camini, stufe e candele, allo stesso modo evitate che siano a contatto o estremamente vicine a materiali combustibili quali tende, divani, tappeti, ecc. Evitare di nascondere prese, fili e trasformatori dietro carta, regali o peggio ancora tende. Basta una scintilla da una presa e può prendere fuoco tutto.

Attenzione al piedistallo dove è montato l’albero. Controllare che sia di grandezza adeguata. Un albero con un piedistallo troppo piccolo può rovesciarsi facilmente ed anche quello potrebbe innescare un corto circuito oltre a costituire un pericolo nella caduta se ci sono bambini in casa; una soluzione in tal caso può essere anche quella di legare l’albero ad un mobile.

Per i prodotti da utilizzare all’esterno, è indispensabile verificare che il costruttore dichiari l’“uso esterno”.

Con questa sorta di vademecum non si vuol certo far vivere con patema d’animo l’atmosfera ed il calore che le luci dell’Albero e del Presepe regalano durante il periodo delle feste ma portare ad una maggiore attenzione e ad agire con buon senso. Anche se abbiamo già fatto l’Albero possiamo sempre migliorarne le condizioni di sicurezza.