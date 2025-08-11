Incendi a Montemiletto, il presunto piromane incastrato da un video

MONTEMILETTO- Ci sarebbe anche un filmato, verosimilmente realizzato grazie ad una foto trappola piazzata dai Carabinieri, tra le prove raccolte a carico di un cinquantottenne di un comune vicino a Montemiletto, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di incendio boschivo. Uno dei roghi che nella giornata di sabato ha “assedIato” il comune irpino. Si attende che arrivi la conferma ufficiale da parte degli inquirenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino (I Carabinieri Forestali e la Compagnia di Mirabella Eclano) che hanno provveduto a sottoporre su disposizione del magistrato di turno della Procura di Avellino il cinquantottenne ai domiciliari. Il primo presunto piromane che, in questi giorni di emergenza difficoltosa per i roghi su tutto il territorio provinciale, bloccato da Carabinieri e Procura della Repubblica. Attesa anche l’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Avellino.