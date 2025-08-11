Amedeo Minghi in concerto a Pietradefusi

Una serata all’insegna della grande musica d’autore attende gli abitanti e i visitatori di Pietradefusi. Mercoledì 13 agosto, alle ore 21:30, Piazza Marconi si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per accogliere il celebre cantautore Amedeo Minghi, protagonista di un attesissimo concerto gratuito.

Con una lunga carriera, Amedeo Minghi è considerato una delle voci più poetiche e raffinate del panorama musicale italiano. Dai suoi primi successi degli anni ’70 fino agli indimenticabili brani come “1950”, “La vita mia” e “Vattene amore”, il pubblico potrà rivivere una lunga storia di emozioni, melodie e parole che hanno segnato generazioni.

L’evento si inserisce nel programma delle manifestazioni estive promosse dal Comune di Pietradefusi e rappresenta un’occasione speciale per unire musica, cultura e comunità.