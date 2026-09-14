Inaugurazione del nuovo Osservatorio Astronomico dell’Università di Salerno: in programma un messaggio di Luca Parmitano

Domani, martedì 15 settembre 2026, alle ore 10.00, l’Università degli Studi di Salerno (UNISA) celebrerà una tappa fondamentale per la ricerca e la divulgazione scientifica: l’inaugurazione del nuovo Osservatorio Astronomico di Ateneo. L’evento si terrà presso l’Aula delle Lauree P1 (Edificio F3) del Campus di Fisciano.

La nuova struttura, afferente al Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” e diretta dal professor Valerio Bozza, si configura come un vero e proprio hub di ricerca, didattica e divulgazione. Il suo fiore all’occhiello è rappresentato dalla presenza di uno tra i più grandi telescopi robotici per l’osservazione dello spazio. Durante la mattinata verranno illustrati al pubblico la storia del progetto, le scoperte finora realizzate e le potenzialità della nuova struttura a cupola che, già nelle prossime settimane, sarà aperta alle prime visite astronomiche dedicate alla cittadinanza. Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Virgilio D’Antonio e del Direttore del Dipartimento di Fisica, Carmine Attanasio. A seguire, sono in programma gli interventi di Gaetano Scarpetta, Professore Emerito UNISA e ideatore dell’Osservatorio, di Salvatore De Pasquale, già Direttore del Dipartimento, e dei rappresentanti dell’Ufficio Tecnico e del Patrimonio Culturale Universitario, Alfredo Landi e Maria Passaro.

Il cuore dell’evento sarà la presentazione ufficiale del nuovo Osservatorio a cura del responsabile scientifico Valerio Bozza. Un momento che sarà impreziosito dalle “Guest Voices”: un messaggio video dell’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano e la testimonianza di Marcella Marconi, già Direttrice dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte. La cerimonia si concluderà alle ore 11.30 con il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale della struttura presso l’Edificio F, segnando l’inizio di una nuova era per l’astronomia universitaria e la divulgazione scientifica in Campania.