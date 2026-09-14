Al Colletta di Avellino si parte con l’Intelligenza Artificiale: “Non delegare ciò che non sai fare”

Primo giorno di scuola al Liceo Colletta di Avellino, che ha inaugurato l’anno scolastico con una Lectio Magistralis sull’Intelligenza Artificiale. Ospite il professor Armando Bisogno dell’Unisa, che ha dialogato con gli studenti sul rapporto tra tecnologia, creatività e responsabilità. Il professor Leonardo Festa ha sottolineato l’importanza di sviluppare un approccio critico, mentre Bisogno ha ricordato che il vero valore della scuola oggi è fornire le competenze per giudicare e utilizzare al meglio gli strumenti digitali: “Posso delegare all’IA solo ciò che so già fare, altrimenti non potrò valutare la qualità del risultato”.

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