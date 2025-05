In preda a raptus accoltella la sorella e un bambino: arrestato 80enne

Nella serata dello scorso 23 maggio, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, a Pago del Vallo di Lauro, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 80enne residente in un Comune del napoletano per tentato omicidio aggravato.

L’anziano, colto da un improvviso raptus, ha colpito con un coltello da cucina la sorella 76enne, residente nel predetto Comune irpino, e il piccolo nipote di questa. A seguito dell’aggressione, la donna ha riportato un taglio al dorso e alle dita della mano, mentre il bambino lesioni superficiali al petto. Entrambi, dopo le prime cure sanitarie da parte di personale del 118 intervenuto, sono stati trasferiti presso l’Ospedale di Nola (NA) per i successivi accertamenti e cure mediche.

Dell’avvenuto arresto è stato notiziato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino che ha disposta gli arresti domiciliari dell’uomo, in attesa dell’udienza di convalida.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.