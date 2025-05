Finalmente mamma a 45 anni, con fecondazione assistita. Dopo 15 anni e rimozione di 10 miomi uterini

Avevano perso ogni speranza Daniela Menduti ,45 anni, casalinga ed il marito, Antonio Citro, 48 anni, operaio, entrambi di Battipaglia. Per 15 anni avevano rincorso il desiderio di genitorialità, intraprendendo diversi percorsi di Fecondazione Assistita, tutti falliti con inenarrabili delusioni.

Alla fine, come ultima spiaggia, si rivolsero al dr. Raffaele Petta che già dal primo incontro riscontrava la presenza di numerosi miomi uterini.

La paziente veniva pertanto sottoposta ad intervento di miomectomia multipla con l’asportazione di 10 miomi dall’equipe del prof. Carmine Malzoni.

Successivamente il dr. Raffaele Petta avviava la coppia a un nuovo percorso di Procreazione Medicalmente Assistita presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli, diretto dal prof. Brian Dale, scienziato di fama internazionale e dove il dr.Petta ricopre l’incarico di Direttore del Servizio di Ostetricia .

Inaspettatamente già dopo il primo tentativo partì la gravidanza che si presentò ben presto ad alto rischio, per l’eta’ materna, per la pregressa miomectomia multipla e per l’insorgere di ipertensione che poteva evolvere in grave gestosi.

Per queste motivazioni la paziente fu seguita intensivamente, con controlli clinici, sierologici, ecografici, flussimetrici e cardiotocografici.

Per l’instaurarsi di un significativo aumento del liquido amniotico, fu ricoverata alla 37° settimana nel Reparto di Ostetricia del “ Malzoni Reserarch Hospital “ diretto dalla dr.ssa Annamaria Malzoni e il giorno 21 maggio fu sottoposta a taglio cesareo dal dr.Lucio De Vito, con il dr. Pasquale Cioffi, l’Ostetrica Margherita Lembo con la collaborazione di Napoli Damiana e Raffaele Adamo.

L’anestesia fu condotta dal dr. Franco Lazzarini. Alle ore 16:30 nasceva il piccolo Luciano, con un peso di Kg. 3,200, lungo 50 cm affidato al dr. Angelo Izzo,Responsabile della Terapia Intensiva Neonatale.

“Desidero esprimere il piu’ profondo ringraziamento a tutti gli Operatori Sanitari e parasanitari del “ Malzoni Research Hospital “ che mi hanno accompagnato nella piu’ bella avventura della mia vita “ conclude la signora Daniela.