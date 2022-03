In fuga da Kiev ad Avellino con il cane malato: “Non potevo abbandonarlo, l’ho tenuto sempre in braccio”

L’amore per gli animali supera ogni barriera, ogni guerra e non conosce confini: Lada è una 24enne Ucraina, che è fuggita da Kiev sotto i bombardamenti russi ma non ha abbandonato la sua cagnolina Luna, splendido meticcio di 6 mesi.

Lada ha portato con sé una valigia e la sua cagnolina malata, impaurita, febbricitante tenendola sempre stretta in braccio. Un viaggio lungo migliaia di chilometri fino ad arrivare ad Avellino, dove è stata ospitata da sua nonna Olga. Luna è stata poi amorevolmente curata nello studio veterinario del dottor Urciuoli, a Bellizzi Irpino. Davvero un bel gesto quello della ragazza ucraina che è un monito e un esempio per tutte le persone che invece abbandonano gli animali magari solo perché devono andare in vacanza.

Si, perché nell’emergenza umanitaria dei profughi costretti ad abbandonare le proprie case sotto le bombe russe c’è anche quella degli animali domestici.

Sono migliaia gli uomini e le donne in fuga con i propri animali. Rimangono impresse le immagini dall’Ucraina con le persone che attraversano fiumi, ponti semidistrutti portando in braccio il proprio cane o il proprio gatto, o quelle degli animali accalcati insieme ai loro padroni ai valichi di frontiera da dove defluisce la massa di profughi.

E c’è anche l’emergenza che riguarda i tanti animali rimasti in territorio ucraino, sotto le bombe, sia quelli nei canili sia quelli rimasti soli nei centri abitati. Le testimonianze di tante associazioni animaliste riportano una triste realtà: “Soprattutto i randagi stanno morendo di fame perché non c’è più nessuno che pensi a dar loro da mangiare, ma anche nei canili le risorse sono esaurite”.

Servizio di Enzo Costanza Riprese Luca Relmi collab. Angelo Sciarrillo #CiVuoleCostanza