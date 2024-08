Poco fa, a Mirabella Eclano, fraz. Calore, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha interessato il garage di una privata abitazione, all’interno del quale erano parcheggiate due autovetture.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano e personale dei VV.FF. che hanno domato le fiamme. In corso gli accertamenti per verificare l’origine dell’incendio.