12 agosto senza il Palio della Botte in città: in programma solo corteo e messa

Sarà un 12 agosto senza il tradizionale Palio della Botte in città: in programma soltanto la sfilata dei figuranti delle contrade, la messa al Duomo con il dono di fiori e ceri alla Madonna e la rituale benedizione. Non si terrà invece la manifestazione proposta dal parroco della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli Don Emilio Carbone che vede sfidarsi le contrade cittadine. La motivazione sta nella mancanza di fondi, oltre al poco tempo a disposizione della neo eletta amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento.

Il corteo è in programma a partire dalle ore 19 di oggi, per questo scatterà il divieto di circolazione veicolare fino al termine della manifestazione e limitatamente al passaggio della stessa a Corso Umberto I, piazza Amendola, via Oblate, via Luigi Amabile, via Trinità, via Nappi, via Duomo e piazza Duomo.