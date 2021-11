Attualità In Evidenza Primo Piano In arrivo le nuove regole anti Covid a scuola: niente quarantena se c’è un solo positivo in classe 1 Novembre 2021

In arrivo il via libera alle nuove regole per la gestione della quarantena in classe. La bozza del documento con le indicazioni per “l’individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico” è stata stilata dall’Istituto superiore di sanità, dai ministeri della Salute e dell’Istruzione e dalle Regioni e ha ottenuto il via libera dal Garante della Privacy che aveva chiesto di modificare alcuni passaggi.

La novità più importante che verrebbe introdotta con il protocollo è la “sorveglianza con testing” con un solo caso positivo. La quarantena per tutta la classe verrebbe prescritta solamente in presenza di tre casi positivi.

Ad oggi la regola generale prevede che se viene trovato uno studente positivo venga messa in quarantena tutta la classe. L’isolamento dura sette giorni per i vaccinati, dieci per i non vaccinati. Dopo il periodo di quarantena, viene fatto il tampone per poter essere riammessi in classe.