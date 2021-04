Attualità “In arrivo 492 nuovi vigili del fuoco, professionisti del soccorso”: l’annuncio di Sibilia 28 Aprile 2021

“Ci eravamo impegnati ad assicurare il rafforzamento continuo e costante del personale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in maniera da affrontare i problemi di carenza cronica degli organici. Nonostante il difficile anno che abbiamo alle spalle, abbiamo mantenuto l’impegno. Stiamo mettendo in campo tutti gli sforzi per assicurare un soccorso pubblico sempre migliore, nonostante l’emergenza Covid19 in corso e nonostante le limitazioni che ne conseguono, consapevoli dell’enorme apporto che, anche in questa emergenza pandemica, questi professionisti hanno assicurato ai nostri cittadini.

E’ dunque con particolare orgoglio che desidero annunciare che in questi giorni 492 Vigili del Fuoco andranno a rinforzare le strutture territoriali del Corpo Nazionale che più ne abbisognano.

Non c’è crisi che ci possa rallentare rispetto al nostro dovere di dare risposte a chi lavora per l’Italia: donne e uomini al servizio della comunità che da noi si aspettano fatti concreti. Grazie a tutto il Dipartimento dei Vigili del Fuoco che lavora senza sosta, con responsabilità: in ogni contesto dove c’è una emergenza, là ci sono i nostri professionisti del soccorso pubblico”.

Lo dichiara il sottosegretario Carlo Sibilia.