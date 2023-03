Implementazione del Cup Unico Regionale, temporaneo stop a prenotazioni e pagamento ticket

Il Cup Unico Regionale – Portale Salute del Cittadino sarà implementato con un’ulteriore funzionalità, offrendo ai cittadini campani la possibilità di prenotare la prima visita specialistica ambulatoriale in Ambiti di garanzia territoriali.

Per procedere al rilascio del sistema aggiornato, programmato a partire dal prossimo 31 marzo, la struttura tecnica della Società Regionale per la Sanità (Soresa) ha però comunicato un necessario blocco del Cup regionale dalle ore 15 di giovedì 30 marzo e fino alla riattivazione, prevista nel corso della mattinata del giorno successivo, del portale potenziato.

I servizi dell’ASL Avellino e dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, così come quelli di tutte le altre Aziende sanitarie e ospedaliere campane, fruibili attraverso la piattaforma regionale, subiranno pertanto uno stop di circa 24 ore. I cittadini non potranno, nello specifico, prenotare/disdire prestazioni, procedere al pagamento del ticket, scegliere/revocare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, aderire alle campagne vaccinali in corso, accedere ai propri documenti sanitari caricati in piattaforma.

Sebbene il disservizio sarà limitato a un breve lasso di tempo, si invita comunque l’utenza a tenerne conto e, in particolare, si sollecitano i cittadini che abbiano già prenotato una visita per il pomeriggio del 30 marzo o per la mattina del 31 – sia in regime istituzionale che in Alpi (attività libero-professionale intramoenia) – a provvedere al pagamento del relativo ticket entro il 29 marzo, affinché la prestazione possa essere regolarmente erogata e refertata. Il temporaneo stop al Cup unico regionale, infatti, bloccherà tutte le attività connesse: accesso diretto alla piattaforma web, procedure agli sportelli del Cup-ticket dislocati sul territorio e alle casse automatiche, servizio di prenotazione/pagamento presso le farmacie convenzionate.

L’ASL Avellino e l’Azienda Ospedaliera Moscati si scusano con l’utenza per i disagi che potrà causare la temporanea sospensione del servizio Cup Unico Regionale.