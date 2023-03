FOTO / Avellino ed i suoi amici non dimenticano Carmine Sica

“Carmine Sica sempre con noi”. Uno striscione, per ricordare il giovane avellinese morto 20 anni fa a soli 17 anni. E poi, cori e fumogeni in suo onore. Un omaggio dovuto, organizzato dai suoi amici di sempre, segnati da un dolore forte ancora oggi. Una reunion sul luogo della tragedia, via Morelli e Silvati, dove Carmine fu travolto da una persona ubriaca, lasciandolo lì a terra sull’asfalto.

“Un ricordo senza tempo” è quello che i suoi amici hanno scritto in bianco, sullo striscione arancione, il suo colore preferito. Arancione come la vespa con la quale, quella sera di marzo, stava tornando a casa.

Al centro dello striscione un fascio di girasoli, il simbolo della luce per un ragazzo che è sempre stato solare e da tutti amato. Commossi e particolarmente colpiti i genitori di Carmine. Paolo Sica, che è tornato su quella strada per la prima volta dopo 20 anni, e Francesca Genovese, che ha anche scritto un libro in memoria di suo figlio e che ha messo in pratica un percorso di perdono che le rende onore.