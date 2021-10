Sport Impiantistica sportiva, incontro tra Presidente Zigarelli e Vicepresidente ANCI per aiutare le società campane 14 Ottobre 2021

Nei giorni scorsi il Presidente del C.R. Campania, Carmine Zigarelli, si è incontrato con il vicepresidente ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Ciro Bonajuto, per intensificare la collaborazione tra Comitato e Comuni campani, al fine di aiutare e sostenere le società calcistiche sui territori, soprattutto per tutte le problematiche legate all’impiantistica sportiva. Un confronto proficuo tra Zigarelli e Bonajuto, volto a raggiungere in tempi brevi obiettivi importanti per i club campani.

“Rivolgo un invito alle amministrazioni comunali affinché valutino la disponibilità degli impianti a costi sostenibili per le associazioni sportive al fine di incentivare lo sport di base, evitando aggravi economici per le famiglie”. Questo l’appello accorato del vicepresidente ANCI Bonajuto.

Il Presidente Zigarelli: “Ringrazio il vicepresidente Bonajuto per aver accolto le nostre istanze e per essersi subito adoperato, al fine di porre in essere azioni concrete per tutelare il calcio e lo sport di base in generale”. “Chiediamo la collaborazione fattiva – spiega Zigarelli – di tutti i sindaci della Campania, affinchè possano sostenere le nostre società, rendendo non solo meno gravosi i costi degli impianti sportivi comunali, ma anche ammodernando e ristrutturando quelli già esistenti, e realizzandone dei nuovi”. “Come Comitato abbiamo anche uno sportello gratuito campi sportivi a disposizione non solo delle società, ma anche degli enti locali”, aggiunge il Presidente, sottolineando che “dobbiamo fronteggiare l’emergenza campi sportivi, per poter consentire ai nostri club di lavorare in massima tranquillità. Pertanto rinnovo l’appello ai Sindaci di sostenere le nostre società, che con il loro lavoro contribuiscono a costruire una società migliore”.