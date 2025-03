Impatto auto e bicicletta, dodicenne di Bonito in codice rosso al Moscati

BONITO- Apprensione a Bonito per un dodicenne, coinvolto ieri in un incidente (la cui dinamica è ancora in corso di accertamento) avvenuto nel pomeriggio di ieri nel comune irpino. Nell’impatto tra la bici su cui viaggiava il minorenne e una vettura ad avere la peggio è stato proprio il dodicenne, che è stato immediatamente soccorso dallo stesso automobilista alla guida della vettura coinvolta nell’incidente. Il bambino è stato trasportato in codice rosso al Moscati di Avellino. Sul posto, per eseguire i rilievi necessari a ricostruire quanto è avvenuto e la precisa dinamica dell’incidente, hanno eseguito rilievi e accertamenti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.