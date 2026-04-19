Immagine capovolta dei giovani di Futuro Nazionale: non basta un filtro per buttarci a testa in giù

AVELLINO- La foto capovolta dei giovani di Futuro Nazionale di Avellino diventa un caso politico. I rappresentanti irpini del movimento di Vannacci finiscono nel mirino di un utente, a cui arriva prontamente la risposta da parte degli esponenti provinciali di Futuro Nazionale: “Apprendiamo con un misto di sorpresa e divertimento- si legge in una nota- che alcuni leoni da tastiera hanno pensato bene di “minacciare” i giovani di Futuro Nazionale Avellino 160 pubblicando una nostra foto… capovolta, accompagnata dalla brillante didascalia: “così dovrebbe essere”. Ora, al netto dell’indubbia originalità artistica (un omaggio involontario all’avanguardia?), ci sentiamo di rassicurare gli autori dell’opera: per mandarci “a testa in giù” servirà qualcosa di più di un filtro social e di una frase da bacheca di terza media”. Interviene Sabino Morano, promotore di Futuro Nazionale 160: “Se l’idea di opposizione è girare le foto al contrario, siamo messi meglio di quanto pensassi. La prossima volta provate con un’argomentazione: fa meno scena, ma almeno si capisce.” Replica anche Pasquale Maietta, giovane militante : “Capisco che non sia facile stare al passo, ma se l’unico modo per sentirsi incisivi è usare il tasto ‘ruota immagine’, forse è il caso di aggiornare non solo i contenuti… ma anche il coraggio.” Ringraziamo comunque per l’attenzione: ogni tentativo maldestro di attacco non fa altro che confermare una cosa molto semplice — Futuro Nazionale cresce, e cresce senza sosta. In Irpinia, cresce inarrestabile.