Comunali, il Circolo PD Aldo Moro: sostegno a Pizza per un futuro migliore alla comunità

AVELLINO- Sostegno pieno a Nello Pizza. E’ quanto hanno voluto mettere nero su bianco in una nota i rappresentanti dell’area Shlein del Partito Democratico di Avellino, gli iscritti al Circolo “Aldo Moro”: L’area Schlein e’ stata testardamente unitaria per costruire il Campolargo ad Avellino. Perfino le dimissioni di Antonio Gengaro, nell’ auspicio che la Direzione le respinga, sono risultate decisive per recuperare le associazioni progressiste e AVS nell’ alleanza”. E assicurando: “Sosterremo il nostro candidato sindaco Nello Pizza, politico e professionista di grande valore, con tutte le nostre forze, perche’ siamo impegnati ad offrire un futuro migliore alla nostra comunita’.