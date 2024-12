Il vescovo Aiello: approfittare della porta del Giubileo per liberarci dal male

AVELLINO- “La vita e’ una serie di porte da aprire, di porte che a volte si chiudono. Di porte alla cui soglia attendere, aspettare, a volte per anni, decenni, un’amicizia o una relazione. E” aprire una porta e guardare con desiderio attraverso una porta prima in maniera sottile, poi in maniera spalancata. Anche il giorno in cui sei nato, il giorno in cui sono nato,nsi è aperta una porta. Siamo passati, sgusciati attraverso una porta, entrando nella vita. E’ stato questo il nostro Natale”. E’ la prima immagine che il vescovo di Avellino Arturo Aiello consegna ai fedeli nel suo messaggio. E’ un modo per riferirsi alla grande occasione che il Giubileo offre ai cristiani: “E’ imminente il Natale, Il Natale del Signore. Non so se sai che questo Natale è particolare. C’è una addizione di valore e di grazia, perché insieme con il Natale liturgico si apre una porta per noi importante, che e’ la porta Santa. E’ il cuore di Dio che si spalanca e che dà accesso a tutti coloro che lo vogliono, per essere liberati da ogni male. Dunque, sarà il caso di approfittare di questa porta che si apre. C’è una chiave che apre questa porta. La utilizzerà il Papa Francesco. Ma è un simbolo puoi entrare velocemente e con gioia nel cuore di Dio in questo Natale. Baciamo questa chiave ed entriamo in questo Natale. Buon Natale e buon Giubileo”.