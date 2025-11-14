Il Tar diffida il Ministero della Salute sul piano di rientro, De Luca: successo straordinario

NAPOLI – “Sapete che noi avevamo fatto ricorso al TAR della Campania contro il Ministero della Salute che teneva bloccata la Campania in un Piano di Rientro senza nessun motivo. Il Tribunale amministrativo della Campania ha dato ragione alla Campania e ha diffidato il Ministero della Salute a fare uscire immediatamente la Regione Campania dal piano di rientro”. Lo ha annunciato poco fa il governatore della Campania Vincenzo De Luca, definendo la decisione dei giudici del Tribunale Amministrativo: “un successo straordinario di una battaglia che dura da due anni e una sconfitta per quelli che non hanno applicato criteri oggettivi, ma hanno pensato di utilizzare anche la sanità in termini di ricatto politico. Hanno perduto la battaglia della Campania. La Regione Campania ha avuto successo nell’interesse delle nostre famiglie”.