Avellino, il centrosinistra compatto a sostengo di Roberto Fico alle Regionali 2025

Lunedì 17 novembre, alle 18.30, presso l’Hotel De La Ville in Via Palatucci 20, si terrà l’incontro di coalizione verso le elezioni regionali della Campania, con la partecipazione congiunta di rappresentanti e vertici di più forze politiche del campo progressista, riunite a sostegno della candidatura di Roberto Fico a Presidente della Regione.
L’evento, che rientra nel percorso di confronto territoriale avviato nelle ultime settimane, ospiterà gli interventi di figure di Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle; Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico; e Giuseppe Conte, presidente del M5S. Accanto a loro è prevista la partecipazione dello stesso candidato presidente.