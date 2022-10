Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli domani a Montevergine

Naufragi e nuovi approdi, dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione civile” (Baldini e Castoldi editore) questo il libro di Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà presentato domani pomeriggio alle ore 17:00 presso la Sala del Capitolo del Santuario di Montevergine.

Nel libro si raccontano le vicende legate al naufragio della Costa Concordia a largo dell’Isola del Giglio. Era il 13 gennaio 2012. Sono trascorsi più di dieci anni da una situazione emergenziale del tutto inedita nella storia del nostro Paese. Dai primi momenti della crisi fino alla messa in sicurezza della nave ed al recupero del relitto. Franco Gabrielli, all’epoca Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per l’occasione nominato Commissario delegato dal Governo con il compito di gestire la drammatica situazione nel mar Tirreno, racconta trenta mesi di lavoro: dalla corsa contro il tempo per cercare i dispersi alle difficoltà ed alle preoccupazioni legate al rischio ambientale; dalla manovra rischiosissima del parbuckling al successivo rigalleggiamento della Concordia, per terminare con l’approdo nel porto di Genova.

“Accogliamo con grande entusiasmo la visita al Santuario di Montevergine del Sottosegretario Franco Gabrielli. La comunità benedettina è lieta di ospitare questi eventi.

Il volontariato è una delle attività più nobili che servono al Paese e agli individui. È importante affrontare temi di grande attualità per rendere la Chiesa sempre più punto di riferimento per i giovani e per i cittadini “. – afferma il Rev.mo Abate di Montevergine e Assisi Riccardo Luca Guariglia.

Franco Gabrielli, da sempre vicino al mondo del volontariato, è Presidente Onorario dell’Associazione dei Donatori Nati della Polizia di Stato che domani mattina terranno una raccolta straordinaria di sangue per la prima volta al Santuario di Montevergine dalle ore 8,30.