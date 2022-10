Il Santuario di Montevergine apre le porte a DonatoriNati Polizia di Stato

Una raccolta straordinaria di sangue è stata organizzata per venerdì 7 ottobre. A partire dalle 8:00 un’autoemoteca della Fratres, con personale medico accoglierà i donatori di sangue. Un evento singolare nato dalla sensibilità del Rev. Abate di Montevergine e Assisi Riccardo Luca Guariglia e dalla tenacia del Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari. Citando il vangelo di Matteo (Mt 10,8), “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” e in linea con L’ Esserci Sempre della Polizia di Stato l’ iniziativa entra nella storia e nel cuore di cittadini e Istituzioni.

“Credere nel volontariato è il lievito dell’azione umana e la comunità benedettina incoraggia tutte le associazioni di volontariato che si occupano di trasporto e soccorso dei pazienti, quelle che provvedono alle donazioni di sangue, di organi, di prevenzione . Il Santuario di Mamma Schiavona è aperto a tutti”- afferma l’Abate di Montevergine e Assisi Guariglia.

“In linea con l’ “Esserci Sempre” della Polizia di Stato, i DonatoriNati sono fieri di essere accanto ai cittadini e di essere vicini ad una Chiesa che ci insegna a coltivare la gratitudine per chi fa del Buon Samaritano una regola di vita ” – afferma il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari.

Il complesso monastico Mariano ospita il quadro della Madonna di Montevergine venerato ogni anno da un milione e mezzo di pellegrini. L’ Abbazia costruita nel 1124 da San Guglielmo nel tempo è diventata meta di turisti e pellegrini per le opere d’arte ospitate, per il Museo e la Biblioteca. Durante la Seconda Guerra Mondiale dal 1939 al 1946 ha ospitato segretamente la Sacra Sindone di Torino per proteggerla dai bombardamenti.

Storia, tradizione e valori che si intrecciano con numerose iniziative culturali e di volontariato.

Alle 8:30 di domani 7 ottobre è prevista una corsa straordinaria della Funicolare di Mercogliano per quanti vorranno raggiungere il Santuario e donare il sangue.