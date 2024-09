Il Sindaco Spera in Assemblea nazionale ANCI “per Grottaminarda, per la Campania, per le aree interne”

Il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha partecipato all’Assemblea Regionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che si è tenuta ieri, lunedì 2 settembre, presso l’Holiday Inn di Napoli.

L’Assemblea ha riconfermato all’unanimità il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, alla guida di Anci Campania, ha eletto i 56 membri del Direttivo regionale e ha votato i 28 delegati che parteciperanno all’Assemblea nazionale di Torino, dal 20 al 22 novembre, dove sarà eletto il successore di Antonio Decaro alla presidenza nazionale di Anci.

Tra i 28 delegati figura anche il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera che, nell’augurare buon lavoro al riconfermato Presidente Marino e a tutti membri del direttivo regionale tra i quali sei irpini (Carratu, Sindaco Montoro, De Pasquale, Sindaco Bonito, Gioino, Sindaco Lioni, Lengua, Sindaco Cervinara, Miele, Sindaco Andretta, Moriello, Sindaco San Nicola Baronia), sottolinea:

«In Assemblea nazionale ANCI per Grottaminarda, per la Campania e per le aree interne. L’appuntamento congressuale di Torino sarà molto importante per confrontarci tra amministratori, per stringere collaborazioni e per portare avanti le istanze più importanti del nostro territorio. L’ANCI è un organismo che nel tempo, grazie anche all’attenta gestione del suo Presidente, Antonio Decaro, ha acquisito un peso politico non indifferente. Grottaminarda c’è».