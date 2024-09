42°anniversario dell’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: il messaggio del Comando dei Carabinieri

Un messaggio per ricordare nel giorno del quarantaduesimo anniversario della sua uccisione, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quello che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha dedicato al “Generale”, ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per ogni militare dell’Arma e un grande investigatore, che aveva sconfitto il terrorismo. Legato tra l’altro anche alla provincia di Avellino, dove passava una parte delle sue vacanze, a Prata.

“Prefetto a Palermo da poco più di tre mesi, il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa viene ucciso il 3 settembre 1982 con la moglie Emanuela Setti Carraro, raggiunti da raffiche di kalashnikov. Stessa sorte per l’agente di scorta Domenico Russo, che li segue a bordo di un’altra macchina. Con il suo supremo sacrificio, il “nostro Generale” ha sublimato un’esistenza interamente spesa al servizio della collettività. La via da lui tracciata rimarrà indelebile”.