«Una giunta politica, costruita nella condivisione con tutte le forze della coalizione di campo largo che ha sostenuto la mia candidatura, una giunta costruita in funzione di una visione ben precisa nella quale crediamo di aver garantito l’equilibrio necessario tra rappresentanza e competenze». Così Nello Pizza, sindaco di Avellino, nell’annunciare i nomi dei nove assessori che comporranno la sua giunta.

«Ringrazio – prosegue Pizza – tutti i riferimenti delle forze politiche della coalizione e i consiglieri comunali per la maturità ed il senso di responsabilità dimostrato nel corso di questi giorni, per aver posto il futuro della città al centro del confronto. Io sono un sindaco politico, eletto con il sostegno di una coalizione politica, a capo di un’amministrazione dalla forte connotazione politica. Su questo presupposto abbiamo chiesto il consenso ai cittadini e dunque abbiamo tenuto fede a quell’impegno. Siamo già a lavoro sulle priorità su cui saremo chiamati a misurarci subito dopo la proclamazione, c’è grande entusiasmo e grande coesione. Ordinario e avvenire andranno di pari passo, cominceremo come promesso dal decoro urbano ma ci concentreremo immediatamente sui dossier più strategici. Quello che mi sento di dire agli avellinesi è che la città è in buone mani. Lavoreremo ogni giorno, senza tregua, con un solo obiettivo nella testa, quello di restituire ad Avellino il suo ruolo di capoluogo di provincia, una rinnovata centralità nel contesto regionale, di restituire agli avellinesi una città finalmente vivibile, accessibile, dinamica, viva ogni giorno. Lo abbiamo promesso, lo faremo. Passo dopo passo, giorno dopo giorno, insieme».

Giunta Sindaco Nello Pizza

Sindaco Nello Pizza con deleghe all’Urbanistica, Pianificazione e governo del territorio, Partecipate, Area Vasta, valorizzazione grandi strutture sportive (Stadio – Palazzetto – Piscina)

Vice Sindaco Anna D’Aliasi con deleghe alle Politiche ambientali ed energetiche, Transizione ecologica

Assessore Ettore Iacovacci con deleghe all’Annona, Attività produttive, Sviluppo commerciale ed artigianale, Polizia municipale, Mobilità e Trasporto pubblico, Personale, Patrimonio

Assessore Enza Ambrosone con deleghe ai Lavori pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione

Assessore Luca Cipriano con deleghe alla Cultura, Eventi, Turismo e promozione della città, Promozione dello Sport, Strutture culturali, Politiche giovanili

Assessore Elvira Matarazzo con deleghe agli Affari generali, Contenzioso, Trasparenza, Pari opportunità

Assessore Rosalia Iandiorio con deleghe al Bilancio, Programmazione finanziaria e tributi

Assessore Giuseppe Giacobbe con deleghe alla Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, gestione e valorizzazione delle strutture sportive comunali, Protezione civile

Assessore Giancarlo Giordano con deleghe alle Politiche dell’abitare, Cura dei quartieri, Sicurezza urbana, Partecipazione civica, Tutela degli Animali

Assessore Sergio Trezza con deleghe ai Servizi sociali, Contrasto alla povertà, Politiche per anziani, disabilità, famiglia, inclusione, volontariato