Provincia, D’Agostino: “Le deleghe a Sarno, chiaro segnale di ripartenza dai sindaci”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Angelo Antonio D’Agostino, Segretario provinciale di Forza Italia:

“L’attribuzione al Consigliere Marino Sarno di deleghe particolarmente strategiche per il territorio è una scelta che accogliamo con soddisfazione e che rafforza – se mai ce ne fosse stato bisogno – la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta nel sostenere la candidatura a Presidente della Provincia di Fausto Picone.

Viabilità, edilizia scolastica, istruzione, turismo delle radici, borghi: sono ambiti che toccano direttamente la vita delle comunità, e affidarne la gestione a un sindaco come Marino Sarno – amministratore che ha dimostrato con i fatti di saper valorizzare e far crescere una comunità – è un segnale preciso della visione che anima questa nuova stagione della Provincia di Avellino.

Ciò che emerge con chiarezza dai primi atti del presidente Picone è la volontà di costruire un’istituzione inclusiva, capace di valorizzare ogni componente del Consiglio provinciale, in linea con il ruolo naturale della Provincia: essere la casa dei sindaci e degli amministratori, il luogo in cui le istanze dei territori trovano ascolto, rappresentanza e risposta. È questo lo spirito che ci ha guidato e che oggi vediamo tradursi in scelte concrete. Auguro buon lavoro al Presidente Picone, ai consiglieri del Gruppo ‘Hirpinia Libera’, Marino Sarno, Mimmo Landi e Mauro Piccolo, e a tutto il Consiglio provinciale, con la certezza che sapranno onorare con impegno e competenza le responsabilità che sono state loro affidate.”