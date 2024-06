Il sindaco Pacia: Addeo accetti la sconfitta e ci faccia lavorare

«Basta con Addeo, accetti la sconfitta e ci lasci lavorare in pace». Così il primo cittadino di Moschiano, Sergio Pacia, in replica all’ex sindaco Rosario Addeo, che sulle pagine di Irpinianews l’ha definito un «podestà». «Addeo distorce la realtà, – afferma Pacia – ha una interpretazione scorretta dei fatti, sia del presente che del passato, e quando parla di me dicendo che mi ergo a “podestà” probabilmente si sta guardando lo specchio. Credo che Addeo abbia bisogno di una vacanza, non solo per il caldo di questi giorni: staccare la spina gli servirà per digerire la sconfitta elettorale che, a quanto pare, non riesce a buttare giù». Sul presunto assenteismo in qualità di consigliere comunale negli anni precedenti al 2019, Pacia afferma: «Credo si sia confuso con qualcun altro: il mio mandato l’ho accettato e rispettato, pur sedendo tra gli scranni della minoranza. Addeo invece non l’ha fatto, dimettendosi senza aver mai messo piede in Consiglio con una lettera molto discutibile. Voleva ancora indossare la fascia tricolore, ma non è andata così: la maggioranza del popolo ha scelto me, se ne faccia una ragione». Circa invece la sussistenza di incompatibilità di Addeo ad assumere il mandato elettivo da consigliere comunale, il sindaco Pacia evidenzia: «Addeo ha un giudizio pendente con il Comune, questo è un fatto. L’art. 63 del Tuel parla chiaro e la presunzione di innocenza non fa testo: l’incompatibilità ad assumere il mandato elettivo sussiste nella misura in cui esiste il contenzioso. Forse è giusto parlare all’impefetto visto che Addeo oggi non è un consigliere comunale». Così il sindaco Pacia conclude: «È passato quasi un mese dalle Amministrative, ma Addeo non riesce proprio a digerire la sconfitta. Ci lasci lavorare in pace per il bene della comunità: se non è riuscito a dare il buon esempio da amministratore lo dia almeno da cittadino».