Il sindaco di Serino confermato all’unanimità alla presidenza del Consorzio A5

“Ringrazio il consiglio d’amministrazione per la fiducia: andrò avanti nel segno della continuità, ma con l’obiettivo di essere sempre vicini alle esigenze e ai bisogni delle nostre comunità”.

Il sindaco di Serino, Vito Pelosi, non nasconde la sua soddisfazione per la riconferma all’unanimità alla presidenza del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5. “È la dimostrazione della nostra unità e della voglia, condivisa da tutti, di operare per il bene del territorio. Il sostegno compatto di sindaci e amministratori – precisa Pelosi – rappresenta uno stimolo in più per continuare a lavorare di squadra al servizio dei nostri cittadini e, in particolare, delle fasce sociali più deboli, anche attraverso una nuova progettualità, alla quale stiamo lavorando con il massimo impegno”.

La riconferma di Pelosi è arrivata dal nuovo Cda, eletto anch’esso all’unanimità dall’assemblea presieduta dal Sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta, composto, oltre che dal Sindaco di Serino, anche da Girolamo Giaquinto (Montoro), Loredana Attianese (Solofra), Michele Boccia (San Michele di Serino), Ottaviano Vistocco (Santa Lucia di Serino), Maria Teresa Fontanella (Sorbo Serpico), Fabiola Scioscia (Atripalda), Massimiliano Minichiello (Montemiletto), Pasquale Carbone (Lapio) e Antonio Dell’Aquila (Manocalzati).

“C’è stata una grande partecipazione, e questa è la migliore dimostrazione della validità dell’operato del Consorzio A, ormai riferimento riconosciuto e apprezzato anche a livello regionale”. Anche Gaeta si sofferma sul dato dell’unanimità del voto che ha eletto prima il Cda, e poi il Presidente. “C’è una grande compattezza che non potrà che fare bene alle nostre comunità. Il Consorzio continuerà a garantire servizi di qualità in linea con i bisogni delle famiglie e delle persone in difficoltà”.

Attestati di stima e di apprezzamento per il lavoro svolto l’Assemblea dei sindaci li ha poi riservati al dirigente del Consorzio, dott. Carmine De Blasio, riconfermato alla direzione generale dell’Ente. “La piena fiducia che tutti i sindaci hanno riposto nell’operato di questo Ente rappresenta indubbiamente motivo di orgoglio e di soddisfazione, ma anche consapevolezza di responsabilità a proseguire nel lavoro svolto con impegno e determinazione, intercettando le tante opportunità di finanziamento offerte dall’assessorato e dal governo regionale”.