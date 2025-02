Il sindaco di Mercogliano: “Rania è al sicuro”

La nota del sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio:

È intervenuto il servizio sociale del consorzio A02 con la responsabile dott.ssa Marisa Lena che ha programmato interventi di supporto per assicurare ascolto con il servizio di psicologia d’ambito con la dott.ssa Michela Bortugno e la mediatrice linguistico culturale del Consorzio A02 dott.ssa Angela Carpino. Gli operatori hanno garantito a Rania il ristoro con un pasto caldo offerto dal Ristorante La Tavernetta. Nel primo pomeriggio verrà accompagnata presso una comunità che la accoglierà gratuitamente per alcune ore per provvedere all’igiene e alla cura della persona. Rania ha dichiarato di voler raggiungere un’altra regione dove incontrerà persone di propria conoscenza. Faremo tutto il possibile per continuare ad aiutarla!