Confindustria Avellino: Seminario sulla Direttiva NIS2 Cybersecurity

In considerazione del recepimento della nuova Direttiva NIS2, per la cybersicurezza, il Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Avellino, organizza un seminario informativo dedicato alle imprese associate dal tema “NIS2 e Sicurezza Industriale: Strategie e Conformità per le Imprese del Futuro”. La Direttiva NIS2 (UE 2022/2555) rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento della sicurezza delle reti e delle informazioni all’interno dell’Unione Europea, introducendo nuove disposizioni che impattano direttamente sulle aziende, incluse le piccole e medie imprese (PMI). Tra le principali novità, la Direttiva definisce specifici impegni per la gestione del rischio, prevedendo per le imprese l’adozione di misure adeguate per la protezione delle infrastrutture telematiche e l’implementazione di strategie preventive per mitigare i rischi connessi alla sicurezza digitale. Altro elemento chiave è rappresentato dalla formazione per la quale la Direttiva contempla percorsi dedicati al management. Il cambiamento proposto dalla Direttiva rafforza il ruolo strategico della governance nella protezione delle infrastrutture digitali e nella prevenzione di attacchi informatici.

L’evento, che si terrà presso la sede di Confindustria Avellino Mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 16.00, in Via Palatucci, 20/A (AV), mira a fornire alle imprese una guida chiara sugli adempimenti previsti e sulle strategie da adottare per garantire la conformità alle nuove normative. I saluti di benvenuto saranno affidati ad Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Avellino e a Mario Lariccia, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili di Avellino. Tra i vari interventi è previsto quello di Roberto Gobbo, Responsabile Area Centro Sud Small Business di TIM, Margherita De Luca di TELSY, Centro di Competenza CyberSecurity di TIM Enterprise. Modera i lavori Raffaello De Stefano, Sviluppo Canali Innovativi e Partners Sud Small Business di TIM, mentre le conclusioni saranno affidate ad Angelo Petitto, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino. L’incontro rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per le imprese del territorio, offrendo un confronto diretto con esperti del settore sulla normativa e sulle migliori strategie di adeguamento. L’evento è accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi per i Dottori Commercialisti e i Revisori Contabili.