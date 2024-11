Il segretario del Si.N.A.P.P.e Scocca: “L’On. Rubano si scusi con la Polizia Penitenziaria di Avellino”

È il Segretario Regionale del Si.N.A.P.P.e per la regione Campania, Orlando Scocca ad intervenire con fermezza sulle dichiarazioni rilasciate dall’Onorevole Rubano ( in quota Forza Italia), in merito al carcere di Avellino, giudicando le sue affermazioni discriminatorie e inopportune. “La Polizia Penitenziaria di Avellino è un’istituzione sana. Se il Deputato è in possesso di prove certe su quanto afferma, che le presenti alla Procura della Repubblica o, in alternativa, che chieda scusa al personale operante presso l’Istituto di Avellino,” dichiara Scocca.

“È alquanto curioso,” prosegue Scocca, “che l’Onorevole Rubano, con soli due ingressi di 40 minuti ciascuno nell’arco di 15 giorni, ritenga di aver compreso appieno le complesse problematiche dell’Istituto di Avellino. Se avesse una tale comprensione, allora potrebbe considerare di fare il Ministro della Giustizia e risolvere lui stesso il problema del sovraffollamento che affligge la struttura.”

Per il Si.N.A.P.Pe, è intollerabile che un deputato, rappresentante dello Stato italiano, punti il dito contro i servitori dello Stato, coloro che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità per garantire ordine e sicurezza nelle carceri. “Un attacco come quello dell’Onorevole Rubano è una grave mancanza di rispetto nei confronti di tutto il personale, nessuno escluso: dagli agenti al Comandante di Reparto, fino al Dirigente Penitenziario, insediati da appena 15 giorni.”

Conclude Scocca: “Chiediamo all’Onorevole Rubano di porgere le sue scuse ai lavoratori della Polizia Penitenziaria di Avellino, che meritano rispetto per il loro impegno e la loro dedizione, anziché essere bersaglio di accuse infondate.”