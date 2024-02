Il saluto del Questore: “Lascio una terra bellissima e una provincia sicura”

“Lascio una terra bellissima e una provincia sicura”. Sono le ultime parole da Questore di Avellino di Nicolino Pepe, che ha lasciato oggi gli uffici di via Palatucci per assumere il nuovo prestigioso incarico al Gabinetto del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per l’organizzazione del G7.

Dieci mesi alla guida della Questura di Avellino che hanno lasciato il segno nella vita professionale dell’alto dirigente di Polizia. “E’ stato bello attraversare questi luoghi molto caratteristici e ricchi di roccaforti, bellissimi castelli e boschi di tradizione millenaria – sottolinea Pepe -. Sotto il profilo dell’ordine pubblico abbiamo lavorato tanto e credo che abbiamo anche fornito risposte importanti. Lascio una città e una provincia sicura” conclude l’ormai ex Questore.

Insieme al dottor Pepe, hanno lasciato oggi gli uffici di via Palatucci anche il dottor Davide Della Cioppa, nuovo Questore di Isernia, il dottor Gianluca Aurilia, promosso Primo Dirigente, e il Capo di Gabinetto Francesco Cutolo, che in precedenza aveva guidato la Digos di Avellino per ben dodici anni.