Il saluto commosso ad Armando Montefusco

La morte di Armando Montefusco ha creato profondo dolore in provincia di Avellino. Tanti i commenti che ricordano il compianto professore.

Il comitato Parte da Noi Avellino e il circolo PD Aldo Moro esprimono vicinanza al coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, Roberto Montefusco, per la perdita improvvisa del padre Armando. “Armando Montefusco è stato uno storico di primo livello. Ci lascia una grande persona che con i suoi scritti letterali ha animato la vita culturale di questa Provincia. Ci stringiamo attorno a Roberto e alla sua famiglia con profonda commozione”.

Ecco la nota dell’Ordine degli Architetti.

“Abbiamo appreso con tristezza della perdita del prof. Armando Montefusco. Non sta a noi raccontare chi fosse e della sua meravigliosa passione per la ricerca storica. Un grande studioso di storia e origini dei luoghi. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere il prof. Montefusco e di apprezzare la sua passione per la ricerca e la scrittura e con lui avevamo condiviso esperienze e percorsi formativi per gli architetti di questa provincia. Da sempre impegnato e appassionato della storia e del passato, come pochi altri. La sua dedizione alla ricerca storica e alla scoperta delle origini dei luoghi ha permesso a molte persone di comprendere meglio la cultura, la geografia e le tradizioni dei loro paesi. Avevamo come Ordine degli architetti condiviso insieme ricerche ed esperienze della storia dell’architettura e delle città della nostra terra”

“Ricordiamo ancora il suo sorriso quando parlavamo insieme delle civiltà antiche, la sua curiosità quando discutevamo delle famiglie e delle casate e la sua attenzione puntuale durante le occasione di divulgazione attraverso i suoi libri e pubblicazioni anche sui grandi personaggi storici. Armando Montefusco aveva una passione per la storia che lo ha spinto ad andare oltre il normale studio dei libri di testo e ad approfondire le questioni in modo autonomo. La sua sete di conoscenza e il suo desiderio di capire il passato sono stati una grande ispirazione per noi tutti lasciandoci un patrimonio di cultura e stimolo nella ricerca. Siamo grati per le numerose conversazioni e le discussioni che abbiamo avuto con lui riguardo ai suoi libri e alla sua passione per la storia”.

“Le sue conoscenze erano davvero impressionanti e la sua passione per la scrittura traspariva in ogni pagina dei suoi libri. Ci mancherà il suo sorriso, la sua curiosità e la sua passione per la storia. Sappiamo che il suo spirito vivrà attraverso i ricordi che ha lasciato e attraverso le storie che ha saputo raccontarci nei suoi libri. Con la sua scomparsa, abbiamo perso un grande studioso e una persona cara e amata. Ma il suo contributo alla cultura e alla conoscenza non sarà dimenticato. Le sue opere continueranno ad essere una fonte di ispirazione per le generazioni future”.