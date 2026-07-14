“Il Salotto delle Meraviglie”: musica e baratti per riportare il centro storico al cuore di Avellino

Riportare la luce al centro storico per fare in modo che torni ad essere davvero il cuore pulsante della città di Avellino: è questo il senso della serata “Il salotto delle Meraviglie – Musica e Baratti tra Duomo e Dogana”.

L’appuntamento è per il prossimo 17 luglio davanti la Dogana a partire dalle 20,30. La manifestazione è stata organizzata dalla parrocchia del Duomo che ha coinvolto il Comitato “Salviamo la Dogana”, i cittadini ed i residenti.

L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa domani alle 10 presso il Duomo di Avellino. Parteciperanno don Pasquale Iannuzzo, Rita Guerra della parrocchia del Duomo, e Franco Festa del comitato Salviamo la Dogana.