Il regalo “speciale” della Sandro Abate alla memoria di Danilo: ricavato dell’ultima gara per borse di studio e eventi

AVELLINO- Un regalo “speciale” della Sandro Abate in occasione del compleanno di Danilo D’Argenio, che mette insieme in una sola serata solidarietà e sport. L’APS Danilo D’Argenio promuove per il prossimo 28 aprile alle ore 20:30 presso il Palazzetto dello Sport Giacomo Del Mauro di Avellino, una giornata speciale all’insegna dello

sport, della memoria e dell’impegno sociale. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con la Sandro Abate, squadra di calcio a 5 che milita nel campionato di Serie A, che per loccasione ospiterà l’associazione in occasione della gara ufficiale contro la CDM Futsal Genova,

La Sandro Abate ha scelto di sostenere concretamente liniziativa devolvendo

l’intero ricavato della partita alle attività dell’APS Danilo D’Argenio, contribuendo così al finanziamento di borse di studio e progetti formativi rivolti ai giovani.

È ufficialmente aperta la prevendita dei biglietti: il costo è di 10€, mentre

l’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni. La manifestazione nasce con lobiettivo di trasformare il ricordo in azione concreta, valorizzando i principi che guidano quotidianamente l’associazione

sostegno ai giovani, promozione delle opportunità e costruzione di percorsi di

crescita. La giornata rappresenta un momento di forte valore simbolico per la comunità, in cui lo sport diventa strumento di condivisione, partecipazione e solidarietà. Ricordare Danilo significa continuare a generare opportunità, trasformando ogni iniziativa in un’occasione concreta per supportare i sogni e il futuro dei ragazzi. L’evento è aperto alla cittadinanza, alle istituzioni, agli organi di informazione e a tutti coloro che vorranno prendere parte a un appuntamento che unisce sport e solidarietà