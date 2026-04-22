Avellino, la richiesta delle famiglie: più giochi e più sicurezza per i bambini della Villa Comunale

La Villa Comunale di Avellino è da sempre uno dei luoghi simbolo della città: uno spazio pubblico vissuto ogni giorno da famiglie, bambini, nonni e cittadini, punto di riferimento per il tempo libero, la socialità e la vita all’aria aperta. Proprio per questo, oggi appare sempre più evidente una criticità che non può più essere ignorata: l’area giochi dedicata ai bambini non è piu adeguata alle reali esigenze della comunità.

Le attrezzature ludiche attualmente presenti risultano insufficienti, in parte datate e non proporzionate all’elevato numero di bambini che frequentano quotidianamente la Villa. Nei fine settimana, nei pomeriggi di bel tempo e durante le festività, il problema emerge con ancora maggiore forza: spazi congestionati, lunghe attese e tanti bambini costretti a rinunciare, in tutto o in parte, al proprio momento di gioco.

Una situazione che merita attenzione immediata, perchè il diritto al gioco non può essere considerato un aspetto secondario della vita cittadina. Giocare all’aperto significa crescita, relazione, autonomia, benessere psicofisico e inclusione. Significa offrire ai più piccoli un luogo sicuro e adeguato in cui sviluppare competenze motorie, emotive e sociali. Per questo, un’area

giochi moderna, accessibile e ben progettata non rappresenta soltanto un servizio, ma un investimento concreto sulla qualità della vita e sul futuro della città.

Facendosi interprete di una richiesta semplice ma importante, l’Associazione Nodi rivolge un appello alle istituzioni affinché si intervenga con urgenza per migliorare e ampliare l’area giochi della Villa Comunale di Avellino. In particolare, si chiede:

• l’installazione di nuove attrezzature ludiche moderne, sicure e inclusive;

• la manutenzione e la riqualificazione di quelle esistenti;

• l’ampliamento dell’area dedicata al gioco;

• una maggiore attenzione alla piena fruibilità degli spazi da parte di tutti i bambini e delle loro famiglie.

L’appello è rivolto al Commissario del Comune di Avellino, affinche possa valutare sin da subito questa necessità concreta, ma anche alla futura amministrazione comunale che sarà eletta nel giugno 2026, con l’auspicio che questo intervento venga inserito tra le priorità dell’azione amministrativa.

Migliorare la Villa Comunale significa rendere Avellino più accogliente, più vivibile e più vicina ai bisogni reali delle persone. Significa scegliere di partire dai bambini per costruire una città più attenta, più giusta e più capace di futuro.

Per questo l’Associazione Nodi invita la cittadinanza a sostenere la petizione, che ha già raccolto un importante riscontro nelle prime ore dalla sua diffusione: una firma per chiedere più giochi, più sicurezza e più spazio per i bambini della Villa Comunale di Avellino.

Link alla petizione: https://www.change.org/AssociazioneNodi_AV

Perchè una città che investe nell’infanzia è una città che investe davvero in sè stessa.