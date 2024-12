Il regalo dei Carabinieri a Marco per realizzare il suo sogno da chef

AVELLINO- Una “divisa” rossa con uno stemma dell’Arma in regalo dai Carabinieri per coltivare il suo sogno, quello di diventare uno chef. Marco, oggi diciottenne, e’ uno degli otto ospiti della Casa Famiglia “I Terribili”, il “veterano” del gruppo di ragazzi che per i più svariati motivi (ma nessun tipo di reato, sette ragazzi e una ragazza che da tutti i servizi sociali della Campania, alcuni minori stranieri nom accompagnati giunti dal Nord). Questa mattina ha ricevuto, insieme all’augurio di una carriera prestigiosa dietro ai fornelli, anche una parte della sua “divisa” dalle mani del comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino, il colonnello Domenico Albanese. Marco e la sua storia fanno riflettere molto su cosa possa essere il lavoro di Salvatore Mauriello e di tutti gli operatori della struttura che si trova a Valle. Sta nel ringraziamento che proprio Marco ha voluto rivolgere a Salvatore: “Sono qui da cinque anni, Salvatore mi ha salvato, anche perche’ avevo dei punti di vista sbagliati su tante cose, non posso che ringraziarlo, perché è stato un padre. Il generale Trombetti mi ha salvato. Salvatore tutto questo se lo merita”.