Domenica speciale per gli Over 67 di Grottolella: successo per il Pranzo Sociale

Una domenica speciale quella appena trascorsa per gli Over 67 della comunità di Grottolella. Grazie all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale, in particolare dal Settore Politiche Sociali guidato dal Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Spagnuolo, gli anziani hanno avuto l’opportunità di ritrovarsi insieme per un pranzo sociale che ha celebrato la socialità, l’aggregazione e la partecipazione. Un’occasione di convivialità, arricchita dalla buona cucina offerta dalle aziende agrituristiche locali, dalle attività commerciali e dalle cantine vitivinicole, che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita dell’evento. Inoltre, a rendere ancora più speciale l’iniziativa sono stati i giovani volontari che hanno messo il loro impegno per garantire il successo della giornata.

Il Presidente del civico consesso Vincenzo Spagnuolo, che ha promosso l’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di non emarginare gli anziani dalla vita sociale, richiamando le parole di Papa Francesco: “È saggio non emarginare gli anziani dalla vita sociale per mantenere viva la memoria di un popolo”. Con queste parole, Spagnuolo ha voluto evidenziare l’importanza di far sentire protagonisti gli Over 67 della comunità, mantenendo vivi i legami intergenerazionali e la memoria storica del paese.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i partecipanti, alle aziende locali, ai commercianti, alle cantine e ai volontari, che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento che ha riunito la comunità di Grottolella in un clima di amicizia e solidarietà.