Il quartier generale di Gengaro in Piazza Liberta’, nell’ex Comitato di Festa nel 2019

AVELLINO- Un esercizio di scaramanzia elettorale o la scelta dell’usato sicuro (e pure testato a livello elettorale)? Molto probabile che nessuna delle due ipotesi o dei sospetti. Fatto sta che Antonio Gengaro sceglie una sede in Piazza Liberta’ per il suo Comitato Elettorale che è già nota per essere stata quella del Comitato Elettorale del 2019 del candidato sindaco, poi eletto come è noto al ballottaggio, Gianluca Festa.

Da qualche ora infatti, sulle vetrate della sede, che sarà evidentemente il quartiere generale del candidato del “campo largo” ci sono proprio i manifesti con lo slogan “il sindaco degli avellinesi” , scelto da Gengaro. Come dire? Per ora Gengaro ha soffiato (ovviamente in modo lecito) la sede, il 10 giugno o al ballottaggio capiremo anche se riuscira’ ad insediarsi in un’altra sede occupata da Festa per quasi tutta la consiliatura.