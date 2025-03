Il Procuratore Gratteri a Palazzo di Giustizia per un incontro con Airoma

AVELLINO- Prima del confronto con gli studenti dell’Amabile, il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri e’ stato anche a Palazzo di Giustizia ad Avellino, dove ha incontrato il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma. Oltre al saluto e alla visita, un atto da “protocollo” e bon ton in caso di incontri sul territorio dove insiste un altro ufficio giudiziario del Distretto di Napoli, quasi sicuramente l’ occasione e’ stata utile anche per un confronto tra il magistrato alla guida dell’ Antimafia napoletana ( che ha competenza anche sull’ Irpinia) e il capo dei pm avellinesi sugli ultimi eventi che hanno riguardato la provincia di Avellino. Una dimostrazione anche della piena collaborazione tra gli uffici giudiziari, come ribadito (per alcune indagini che hanno visto applicati pm della Procura di Avellino) nella relazione dell’ottobre scorso dal Procuratore Airoma. Aerre