In fiamme il materiale raccolto per il falò di San Giuseppe: indignazione a Bisaccia

BISACCIA- Incendiati arbusti e legname conservati da un gruppo di ragazzi che come da tradzione li avrebbe poi incendiato nel centro storico per il falò di San Giuseppe che si tiene il 22 Marzo . Le immagini e la delusione di Michele Frascione corrono sul web: “Qualcuno però ha fatto prima e il materiale accatastato ha preso fuoco questa sera.Si teme un gesto vandalico quasi uno fregio.Un fatto comunque molto grave che i ragazzi del paese non meritano. Credetemi sono molto deluso . Da parte mia la massima solidarietà. Sto scrivendo tutto ciò con le lacrime agli occhi perché una schifezza del genere non l’abbiamo mai vissuta. Non fermatevi, non mollate ragazzi”. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.