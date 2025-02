Il presunto narcos Marrone lascia il carcere, concessi i domiciliari ad Altavilla

ALTAVILLA IRPINA- Americo Marrone, pluripregiudicato e presunto narcos, ha lasciato da qualche giorno il carcere di Firenze per tornare a scontare la pena definitiva per il trasporto di circa 100 grammi di cocaina in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha infatti accolto l’istanza di attenuazione della misura cautelare proposta dal difensore di Marrone, il penalista Gaetano Aufiero e per lui si sono aperte le porte del carcere. Dovrebbe scontare ancora un anno di detenzione, visto che per le accuse più gravi a suo carico Marrone e’ stato o assolto o prosciolto. L’ultima assoluzione risale al 2021, quando a fronte di una richiesta di 12 anni di reclusione per traffico internazionale di droga, erano cadute le accuse nei suoi confronti. Marrone era stato tirato in ballo dalle dichiarazioni del pentito Edikson Bernard Geao, dominicano di 30 anni, condannato a 20 anni di reclusione per un omicidio commesso a Grosseto e per spaccio internazionale di sostanze stupefacenti. ricordando anche la notte dello scorso 14 dicembre quando si presentò assieme ad un trentaquattrenne napoletano anche lui finito agli arresti, ad Altavilla per incontrare Marrone, a cui avrebbe dovuto consegnare tre chili di cocaina.Il dominicano non solo ha ben definito tutti i passaggi del traffico di cui era a capo, dalla lavorazione allo smistamento della cocaina, ma ha descritto con una certa precisione anche Altavilla e l’abitazione dove ha incontrato Marrone. Tra l’altro una presenza la sua, durante quei giorni nel paese irpino, accertata anche dalla cella del suo telefonino, che era sotto controllo degli inquirenti. Ma nel processo non erano emerse prove di contatti con Marrone. Sempre per un arresto eseguito dalla Squadra Mobile di Avellino, la detenzione di cinque chili di hashish, Marrone era stato condannato in primo grado ma prosciolto in Appello per prescrizione. Anche in carcere però il presunto narcos ha fatto parlare di sé. Il 5 luglio del 2023 furono esplosi alcuni colpi di pistola contro la sua abitazione, i Carabinieri hanno anche individuato ed indagato il presunto autore, raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Sempre durante la sua detenzione, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Avellino avevano rinvenuto nel corso di una perquisizione nel dicembre del 2022 aveva rinvenuto 252mila euro nascosti in mazzette già suddivise dietro al frigorifero di casa. Al momento del blitz degli agenti agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio, Marrone era sottoposto alla custodia cautelare in carcere per l’esecuzione di una pena.