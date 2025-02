AVELLINO- La Giunta comunale ha approvato il Regolamento di disciplina del Forum Giovani di Avellino che sarà sottoposto al Consiglio comunale. Il documento è stato adottato su iniziativa dell’assessore alle Politiche Giovanili, Gianluca Gaeta, e segna una netta accelerazione nell’iter per la costituzione del Forum e per garantire la piena partecipazione dei giovani. Il tutto, in attuazione della Carta Europea della Partecipazione, del Libro bianco della commissione europea “Un nuovo impulso per la gioventù europea”, e della risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003. Il Regolamento, in 15 articoli, disciplina ogni aspetto organizzativo e funzionale del Forum dei Giovani: le sue finalità, le aree di interesse, le competenze, la composizione ed il funzionamento dell’assemblea e degli altri organi. Un risultato, quello raggiunto dalla giunta di Piazza del Popolo, che arriva a

coronamento di un impegno condotto negli ultimi mesi a ritmo serrato, anche

nella commissione competente, presieduta dalla consigliera di maggioranza, Giovanna Vecchione.

«Procediamo speditamente verso la ricostituzione del Forum dei Giovani di

Avellino. – afferma con soddisfazione il Sindaco, Laura Nargi – Il funzionamento del Forum, quale strumento imprescindibile per organizzare e disciplinare al meglio la partecipazione dei ragazzi alla vita della città, rappresenta una nostra priorità di azione. Con l’approvazione del Regolamento– aggiunge la prima cittadina – possiamo dire che il raggiungimento dell’obiettivo è sempre più vicino». «Aver approvato in giunta il nuovo regolamento del Forum dei giovani –evidenzia l’assessore alle Politiche Giovanili, Gianluca Gaeta – è un risultato importantissimo per tutta la città. I nostri giovani potranno essere finalmente protagonisti della vita politica e amministrativa, fornendoci idee, progetti e suggerimenti preziosi per il buon governo della nostra amata Avellino. Anche per questo – conclude – un sentito ringraziamento va alla commissione presieduta da Giovanna Vecchione, per il puntuale ed importante lavoro svolto».