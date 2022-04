Il presidente Mattarella ha conferito alla provincia di Avellino sei nuovi Maestri del Lavoro

A seguito cessazione dello stato di emergenza determinato dal Covid 19, a distanza di due anni, è stata confermata per domenica 1° Maggio, in occasione della Festa del Lavoro, la cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, che si svolgerà in ambito regionale il I° Maggio 2022 alle ore 11 presso la Sala Newton della “Città della Scienza di Napoli” e alla presenza delle massime autorità civili e militari, la cerimonia della consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” per gli insigniti anno 2020-2021-2022 .

L’onorificenza, concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro a quei lavoratori che si sono particolarmente distinti nello svolgimento della loro attività nei vari settori produttivi quest’anno, ha visto premiati 73 nuovi “Maestri del Lavoro” campani di cui sei, Irpini.

I lavoratori insigniti per la provincia di Avellino sono: D’Amato Paolo, Esposito Maurizio, Apicella Aniello, Mazzarotti Carmine, Napolillo Antonio, Saccardo Francesco.