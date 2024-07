Il presidente Mattarella concede la “grazia” al senologo Carlo Iannace

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha concesso la “grazia” per la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici al senologo Carlo Iannace, che in seguito al passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli alla fine del 2023, avrebbe dovuto dal gennaio 2024 scontare tre anni di interdizione dai pubblici uffici. Il 10 luglio il presidente della Repubblica ha firmato il provvedimento di grazia nei confronti del medico che era stato coinvolto nell’inchiesta della Procura di Avellino su falsi interventi di chirurgia estetica presso il Moscati.